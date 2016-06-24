В Испании отметили традиционный Праздник огня (фоторепортаж)

Именно в эту ночь в Испании официально наступает лето.

История этого праздника уходит корнями во времена язычества и связана с празднованием летнего солнцестояния. В эту ночь люди почитали Солнце как главную целебную силу. Символами праздника были огонь, вода и целебные растения, поэтому в Ночь Святого Хуана люди жгли костры, купались в водоемах и собирали травы.

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Считалось, что в это время дверь в потусторонний мир открывается и в повседневную жизнь входят чудеса.

Как сообщал УНИАН, в Британии день летнего солнцестояния встретили возле Стоунхенджа в ночь с 20 на 21 июня.