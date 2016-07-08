Польша потратила 50 миллионов долларов на подготовку и безопасность саммита НАТО

В столице Польши уже сейчас действуют беспрецедентные меры безопасности: в воздухе кружат вертолеты, на улицах патрули, а вокруг стадиона, где будут проходить мероприятия, возвели еще одно ограждение, говорится в сюжете ТСН.

Национальный стадион превратили в неприступный бастион с забором в 2,5 метра. Правоохранители создали "нулевую зону", в которую не пускают посторонние автомобили и людей, а также поставили значительное количество охраны. Накануне саммита польский спецназ "Гром" провел антитеррористические учения у стадиона – практиковались спасать заложников с помощью вертолетов и бронетехники. "Мы готовимся к разным ситуациям, но надеемся, что все пройдет спокойно", - заявил спикер Командного центра полиции Мариуш Чарка.

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К безопасности Варшава подошла очень серьезно. Хотя Польшу считают страной с низким уровнем террористической угрозы, но там решили перестраховаться. После терактов в Брюсселе и Париже дополнительно закупили системы мониторинга. Варшава потратила 50 млн долларов на подготовку и безопасность саммита. "Полицейская операция уже началась, более 100 офицеров из разных департаментов будут работать в центре и еще более 6 тысяч полицейских будут блюсти безопасность саммита", - рассказал Рюмка.

Внутренние со странами ЕС польские границы - под выборочным наблюдением. С Украиной и Россией вообще приостановили малое пограничное движение. Несмотря на экономические потери – безопасность важнее. Самой многочисленной на мероприятии будет делегация из США. Для Барака Обамы создали кабинет – копию овального кабинета в Белом доме. Его не показывают журналистам. Само заседание саммита будут проходить на Национальном стадионе в специально созданном центре на месте футбольного поля.