Буш: действия Москвы противоречат договору о перемирии

Президент США Джордж БУШ осудил признание Россией Южной Осетии и Абхазии и назвал это "безответственным решением", сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление Дж.БУША.

По мнению Дж.БУША, действия Москвы противоречат договору о перемирии, заключенному при посредничестве Президента Франции Николя САРКОЗИ и подписанному всеми участниками конфликта.

"Мы ожидаем, что Россия будет выполнять собственные международные обязательства, пересмотрит свое безответственное решение и будет следовать принципам соглашения из шести пунктов о перемирии", - говорится в заявлении Президента США. Также Дж.БУШ подчеркнул, что в соответствии с действующими резолюциями Совбеза ООН Абхазия и Южная Осетия являются неотъемлемыми частями Грузии и должны остаться таковыми.

По словам Президента США, "территориальная целостность и границы Грузии должны соблюдаться точно также, как территориальная целостность и границы России и любой другой страны".

Как сообщалось, 25 августа Госдума и Совет Федерации России обратились к Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с просьбой рассмотреть вопрос о признании Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств.

26 августа Д.МЕДВЕДЕВ подписал указ о признании независимых государств Абхазия и Южная Осетия, а также отдал распоряжение МИД РФ установить с ними дипломатические отношения.