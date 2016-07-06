Бывший российский заключенный Гуантанамо задержан по делу о теракте в Стамбуле

Как сообщает РБК со ссылкой на Voice of America, имя бывшего заключенного россиянина Айрат Вахитов, ему 39 лет. При этом американское издание уточняет, что официального подтверждения этой информации нет.

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Источник Voice of America рассказал, что Вахитов был задержан турецкими властями 5 июля, когда спецслужбы задержали еще 17 подозреваемых в причастности к резонансным терактам, в том числе 11 россиян. В настоящее время число задержанных по этому делу составило 30 человек. Как уточнило агентство DHA, всем задержанным вменяется в вину "членство в вооруженной террористической организации".

Пресс-секретарь Ассоциации русскоговорящих моджахедов в Турции Салман Сивер подтвердил изданию, что Вахитов задержан.

Айрат Вахитов - уроженец Татарстана, известный также под именем Салман Булгарский, - несколько лет был имамом одной из мечетей в Набережных Челнах. Потом он выехал в Афганистан и в 2001 году был задержан американцами за военные действия на стороне талибов и заключен в тюрьму в Гуантанамо, где провел 2 года. После чего его и шестерых других граждан РФ передали российским властям. Вахитов был выпущен российским судом, который не нашел никаких доказательств его предполагаемой террористической деятельности. В 2005 году, через год после освобождения, пишет американское издание, Вахитова арестовало ФСБ России, после чего он находился в заключении почти два месяца, а после освобождения он уехал на Ближний Восток.