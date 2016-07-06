Парламент ЕС одобрил создание единой пограничной службы быстрого реагирования

За проголосовали 482 депутата, а против - 181. Новое ведомство должно стать единой для стран Евросоюза погранслужбой быстрого реагирования, сообщает Би-би-си. Любая страна союза сможет воспользоваться ею, если считает, что ее обычная погранслужба не справляется с потоками мигрантов.

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В службе будут работать 1,5 тыс. сотрудников. Предложение о создании службы теперь должен одобрить Совет Европы. Новое ведомство может начать работать уже в конце лета.

В 2015 году в Европу прибыли более миллиона мигрантов. Пограничные службы большинства стран не справились с этим притоком. В итоге Македония и другие балканские страны закрыли границы для мигрантов.