РФ нарушила территориальную целостность Грузии, Украины и Сирии, под угрозой еще одна страна - премьер Турции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он подчеркнул во время пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком сегодня в Киеве.

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«Новая концепция российской политики - продолжение экспансионизма и агрессивности. Ситуация, которая началась с Абхазии, продолжается в Крыму. Сейчас есть три страны, территориальную целостность которых нарушила РФ: Грузия, Украина и Сирия», - отметил глава турецкого правительства.

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Сейчас, по его словам, под угрозой находится территориальная целостность Азербайджана из-за действий Армении, помощь которой предоставляет РФ.