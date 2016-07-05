Как Америка праздновала День независимости (фоторепортаж)

Тысячи людей вышли на улицы городов США, при чем жителей Нью-Йорка не испугал даже сильный дождь.

Президент США Барак Обама выступил с торжественной речью в Белом доме в Вашингтоне. С ним на сцене были члены его семьи, а также известные музыкальные исполнители - Кендрик Ламар и Жанель Монэ.

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Завершились празднования торжественными салютами, а известные здания "зажглись" в цвета американского флага.

Как сообщал УНИАН, поздравляя США с Днем независимости, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил американцев за то, что "были рядом последние 2 года".