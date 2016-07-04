Путин подписал закон о предоставлении статуса ветеранов участникам войны в Сирии

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно закону, статус ветерана боевых действий получат граждане России, которых направляли для выполнения специальных операций в Сирии с 30 сентября 2015 года и которые отработали установленный при направлении срок или были откомандированы досрочно по уважительным причинам, передает kommersant.ru.

Этот законопроект был подготовлен Минобороны РФ. Об этом в январе сообщил статс-секретарь замминистра обороны Николай Панков. 21 июня закон был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.