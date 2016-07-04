В Кремле прокомментировали предложение Турции использовать авиабазу "Инджирлик"

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам в Москве.

«Мне не известно, были ли какие-то коммуникации официальные на этот счет по линии военных, успели ли они их возобновить. Если я не ошибаюсь, то не были. Мы действительно это заявление услышали через средства массовой информации. Безусловно, это важное заявление, и предстоит его еще проанализировать должным образом и в политическом плане, и в военном плане, что, безусловно, сделают наши соответствующие (службы - УНИАН)», - отметил пресс-секретарь.

По его словам, пока не было ни официальной переписки, ни официального обмена мнениями по этому вопросу.

«Поэтому, наверное, еще предстоит как-то формализировать этот вопрос и точно определиться с тем, о чем же идет речь. Пока же мы просто приняли к сведению те заявления, которые мы прочитали из средств массовой информации», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 4 июля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что Анкара может дать разрешение России на использование авиабазы «Инджирлик» для операций против террористической группировки «Исламское государство».

Авиабаза «Инджирлик» расположена в провинции Адана на юге Турции. Она используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран. На базе размещаются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе со США, и участвующих в воздушной операции против ИГ.

Разрешение на использование авиабазы для размещения на ней самолетов других государств дает Турция. В настоящее время Анкара позволила ее использовать ВВС США, Германии, Великобритании, Катара и Саудовской Аравии.