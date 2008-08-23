Грузия не должна была поддаваться на провокацию России - Бурджанадзе

Конфликт, разгоревшийся в Грузии, стал следствием провокации со стороны Южной Осетии при поддержке России, и Грузия должна была сделать все, чтобы не поддаться на эту провокацию.

Такое мнение высказала в интервью еженедельнику «Зеркало недели» бывший спикер парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ.

«То, что сейчас произошло, - это чистая провокация со стороны южных осетин. Никто ведь не верит, что Россия пыталась остановить КОКОЙТЫ (президента самопровозглашенного государства Республика Южная Осетия Эдуарда КОКОЙТЫ). Это КОКОЙТЫ обстреливал грузинские села, имея поддержку и прямое указание России», - заявила экс-спикер Грузии.

«Нужно было сделать все, чтобы, зная, что тебя провоцируют, воздержаться от того, чтобы попасть в эту ловушку», - подчеркнула она.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ добавила, что Россия постоянно пыталась создать конфликтную ситуацию.

«Россия всегда старалась провоцировать нас на конфликт. В апреле ПУТИН подписал указ об особенных отношениях с властями Южной Осетии и Абхазии, - напомнила она. - Тогда мы были очень близки к военной провокации».

Вероятность участия США в разжигании конфликта Н.БУРДЖАНАДЗЕ полностью исключила. «Я встречалась с людьми в США на разных уровнях, со всеми лидерами страны. Все нам говорили о том, что необходимо найти мирное решение этих проблем. Никто нас к войне не подстрекал, - сообщила она. - Они всегда нам говорили, что войны надо всячески избегать и что они с Россией воевать не будут. И это правильно, потому что с Россией вообще-то не очень приятно воевать».

Н.БУРДЖАНАДЗЕ также подтвердила намерение в скором времени создать свою политическую партию. «Думала создавать партию незадолго до выборов - местных или парламентских, года через полтора, не раньше, но ситуация создалась такая, что я буду значительно ускорять это процесс», - сообщила она.