В Карловых Варах начался традиционный международный кинофестиваль

Главное культурное событие лета в Чехии стартовало традиционным променадом кинозвезд по красной ковровой дорожке, ведущей к отелю «Термал». Именно здесь, как и каждый год, уже традиционно состоялось торжественное открытие фестиваля, передает радио "Свобода".

Читайте такжеНазваны лучшие зимние направления 2016 года по версии National GeographicВ этом году на фестивале будут показаны 180 фильмов из всех мировых континентов.

Среди «звезд» фестиваля – известный американский актер, дважды номинант на «Оскара» Вилем Дефо. Он в этом году в Карловых Варах будет отмечен высшей наградой фестиваля – «Хрустальным глобусом» за вклад в развитие мирового киноискусства.

Программу фестиваля откроет мировая премьера чешского фильма «Антропоид», посвященная драматическим событиям Второй мировой войны на территории Чехии.

Украина в программе фестиваля в Карловых Варах не представлена.

Кинофестиваль продлится до 9 июля и выберет победителей в следующих номинациях: лучший фильм, актер и актриса, режиссер, сценарист.

Организаторам кинофестиваля и в этом году удалось удержать цены билетов на кинопросмотры на уровне прошлых лет, в среднем 60 чешских крон (в пересчете чуть больше 60 грн).