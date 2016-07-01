Правительство Чехии не видит оснований для референдума о членстве в ЕС

Об этом в пятницу, 1 июля, заявили спикеры премьер-министра Чехии Богуслава Соботки, сообщает Deutsche Welle.

Заявление главы правительства страны прозвучало на фоне недавних заявлений президента страны Милоша Земана. Накануне Земан высказался за проведение таких референдумов. Хотя сам Земан заявил, что является противником выхода страны из состава Евросоюза или НАТО, однако он заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы не согласные с членством страны в международных блоках могли высказать свое мнение.

Как сообщал УНИАН, президент Чехии Милош Земан призвал провести в стране референдум по членству в Европейском Союзе и НАТО.

При этом он сказал, что поддержит сохранение Чехии в составе обеих объединений.

Земан не имеет полномочий назначать референдум, но он является влиятельным лидером в стране, где многие избиратели скептически относятся к ЕС, к которому Чехия присоединилась в 2004 году.

23 июня на референдуме в Великобритании за выход из ЕС проголосовали 52% избирателей, это почти 16,5 млн граждан; сторонники членства в Евросоюзе набрали 48%. Впрочем, решение Великобритании выйти из ЕС не станет фактическим, пока правительство официально не применит статью 50 Лиссабонского договора. Этим шагом будет установлено двухлетний срок процедуры переговоров о выходе Великобритании из Европейского Союза.