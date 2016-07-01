Индия приняла на вооружение первый истребитель собственного производства

Премьер-министр страны Наредра Моди заявил, что это событие наполнило сердца жителей Индии "ни с чем не сравнимой гордостью и счастьем", передает Би-би-си. "Tejas поднимет нашу авиацию на новые высоты", - сказал министр обороны страны Манохар Паррикар.

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Программа по созданию многофункционального индийского истребителя была начата 33 года назад - в 1983 году, однако процесс разработки и создания истребителя приостанавливался на разных этапах, в том числе из-за многочисленных технических проблем.

Военно-воздушный флот Индии состоит в основном из российских, британских и французских самолетов. Число авиационных эскадрилий ВВС Индии сократилось в последние годы до 33, тогда как для эффективного противостояния силам Пакистана и Китая, по расчетам властей, стране необходимо иметь 45 эскадрилий.

Для ВВС Индии планируется построить около 200 истребителей Tejas. В 2012 году был подписан контракт на поставку ВВС Индии первых 40 самолетов такого типа.