Соглашения об ассоциации ЕС с Молдовой и Грузией полностью вступили в силу

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе, сообщает Европейская комиссия.

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«Сегодня, в пятницу, 1 июля, полностью вступили в силу Соглашение об ассоциации между ЕС и Грузией и Соглашение об ассоциации между ЕС и Молдовой. Оба соглашения об ассоциации создают глубокие и всеобъемлющие зоны свободной торговли, таким образом углубляя политические и экономические отношения между ЕС и соответствующими странами Восточного партнерства», - говорится в сообщении.

В ЕК напомнили, что оба соглашения начались временно применяться с 1 сентября 2014 года.