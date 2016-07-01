Последствия Brexit: британцы массово обращаются за гражданством Кипра – СМИ

В дипломатические представительства Республики Кипр за получением гражданства после референдума обращаются сотни британцев, имеющих киприотские корни. Об этом сообщила кипрская государственная телекомпания RIK со ссылкой на Департамент иммиграции, передает Deutsсhe Welle.

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Глава союза киприотов, живущих в Великобритании, рассказал журналистам, что о паспортах сегодня ходатайствуют даже выходцы с Кипра, которые уже в четвертом поколении живут в Соединенном Королевстве. Большинство из них совершенно "англизировалось".

В среднем чиновники Департамента иммиграции получают в день до 300 подобных заявлений.

По мнению экспертов, эти люди в случае выхода Великобритании из Евросоюза просто хотели бы иметь паспорт страны ЕС, который позволит им свободно перемещаться внутри объединенной Европы.

Как известно, Кипр был британской колонией до 1960 года. Сейчас в Соединенном Королевстве проживают тысячи выходцев с острова и их потомков. При этом любой британец, который сможет доказать, что его родители или предыдущее поколение прямых родственников были киприотами, может рассчитывать на быстрое получение кипрского гражданства. Республика Кипр стала членом Евросоюза в 2004 году, а в 2008 году вошла в зону евро.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Британия была членом ЕС в течение 43 лет.