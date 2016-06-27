Полиция Стамбула разогнала ЛГБТ-активистов и задержала депутата Бундестага

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, полицейские зачитали им постановление о запрете парада, после чего начали задержания, применив при этом слезоточивый газ.

В результате были задержаны 19 человек, в том числе депутат Бундестага Фолькер Бек и двое граждан Германии. По словам Бека, полицейские пытались заставить его уехать от района площади Таксим на такси, а затем ненадолго задержали. При этом депутату объяснили, что если он хочет выступать перед прессой, то должен отправляться в свою страну.

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Бек заявил, что уроженцы Турции в Германии могут открыто выражать свои политические пристрастия и выразил недоумение тем, что это запрещено делать в Стамбуле.

Власти страны объявили, что запрет гей-парада был связан в том числе с ужесточением мер безопасности после серии терактов в Стамбуле, устроенных курдскими активистами и боевиками «Исламского государства». Помимо этого турецкие националисты пригрозили напасть на участников шествия, назвав его «аморальным».

Как сообщал УНИАН, полиция Турции разогнала активистов, которые пытались в воскресенье, 19 июня, провести парад в поддержку прав ЛГБТ в Стамбуле, несмотря на запрет властей города.