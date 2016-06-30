В Сомали террористы по ошибке взорвали пассажирский микроавтобус, погибли не менее 18 человек (фото)

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные местной полиции, переполненный автобус вероятно наехал на фугас, заложенный террористами с целью нападения на грузовик с военнослужащими, который ехал за микроавтобусом.

"Все 18 человек на борту микроавтобуса погибли - они сгорели. Взорвалась заложенная у дороги бомба с дистанционным управлением", – рассказал офицер полиции Абидкадир Мохамед.

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При этом пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку, однака власти Сомали предполагают, что нападение могла осуществить террористическая организация "Аш-Шабаб", которая действует на территории страны.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером террористы-смертники атаковали отель в Сомали. Они осуществили несколько взрывов и взяли заложников.

Позже полиция Сомали сообщила о 15 погибших и 25 раненых в результате атаки радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на отель в Могадишо.