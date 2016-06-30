В Монголии на парламентских выборах лидирует крупнейшая оппозиционная партия

Как показывают предварительные расчеты, кандидаты от левой оппозиции победили в 63 из 76 регионов страны. Явка составила около 70%, передает Русская служба Би-Би-Си.

По мнению наблюдателей, правящая Демократическая партия разочаровала электорат своей неспособностью справиться с замедлением экономического роста, обусловленным падением спроса на минеральные ресурсы в соседнем Китае.

"По мере того, как продолжается экономический кризис, люди разочаровываются в политических партиях", - сказал в беседе с журналистами эксперт по Монголии из Колумбийского университета Моррис Россаби.

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Оппозиционная Народная партия Монголии, до 2010 года называвшаяся "Народно-революционной", придерживается левой идеологии. Партия была основана в городе Кяхта в марте 1921 года и под таким называнием существовала до 1925 года. Основой партийной программы был переход к социализму. Во времена СССР партия имела тесные связи с КПСС.

На 76 депутатских мест в парламенте претендовали около 500 кандидатов. Депутаты избираются сроком на четыре года.

Окончательные результаты выборов будут известны утром в четверг.