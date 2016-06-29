Президент Турции осудил теракты в аэропорту Стамбула
01:51, 29 июня 2016Мир
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил теракты, произошедшие в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле.
REUTERS
Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
«Этим нападением на невинных граждан террористические организации еще раз продемонстрировали свою ориентацию на темную сторону. Эта атака не для достижения каких-либо целей», — сказал Эрдоган.
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Эрдоган отметил, что подобный теракт может произойти в любом другом месте, в любом другом аэропорту мира.
По его словам, Турция продолжит борьбу с терроризмом.
Как сообщал УНИАН, вечером 28 июня в Стамбуле в международном аэропорту Ататюрка в результате атаки смертников произошли два взрыва. По последним данным, погибли 28 человек.
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