В Германии совершили нападение на президента Йоахима Гаука – СМИ
Во время визита президента в город Зебниц там начались беспорядки.
Президент Германии Гаук посетил Зебниц (федеральная земля Саксония) 26 июня. Его визит спровоцировал беспорядки на улицах. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает Deutshe Welle.
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По информации издания, собравшиеся в городе правые активисты встретили президента транспарантом "Добро пожаловать в темную Германию". Около 200 участников акции протеста стали выкрикивать оскорбления и ругательства в адрес Гаука. Помимо прочего его называли "изменником родины". Один из манифестантов бросил в президента тяжелым предметом. Полиция была вынуждена применить для разгона участников неразрешенной акции балончики с перечным газом.
27 июня Саксонская полиция возбудила уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в попытке нанести тяжелые телесные повреждения президенту Германии Йоахиму Гауку.
Как заявил бургомистр города Майк Рук, организаторы поездки Гаука в Зебниц знали, что во время его пребывания в Саксонии могут произойти беспорядки. Решение выйти на площадь, где уже собрались недовольные манифестанты, было, по словам Рука, "осознанным" и его принимали совместно Гаук, Рук и премьер-министр земли Станислав Тиллих. Бургомистр также сообщил, что активных протестующих было около 30, а всего среди участников акции было лишь десять процентов жителей Зебница, прочие приехали из Дрездена, Галле, Дессау и Делича.
В свою очередь Гаук назвал поведение демонстрантов "безграничной глупостью". "То, что произошло в воскресенье в Зебнице, неприемлемо. Совершенно ясно, что границы свободы слова были нарушены", - добавил бургомистр Зебница. Он заверил, что, случись подобная ситуация еще раз, он повел бы себя "точно так же, как и в минувшие выходные". "Этим экстремистам нельзя уступать ни в чем", - полагает Рук. Они не являются "частью того общества, которое мы стремимся создать", подчеркнул бургомистр.