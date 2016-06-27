"Мы пристально наблюдаем": в Кремле сравнили ситуацию вокруг Британии с развалом СССР

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Москве журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия – эта страна, которая прошла через очень сложные периоды своей истории. Россия – это страна, которая прошла через крушение Советского союза. Многие поколения отчетливо помнят период развала Советского союза, это время неопределённости. Конечно, здесь проводить прямые параллели было бы не разумно, но определенное турбулентное, непонятное и непредсказуемое время налицо. Мы знаем, что в истории разных государств такие времена бывают», - сказал Песков.

При этом он уверяет, что в России заинтересованы, чтобы европейское пространство было стабильным, стремительно развивающимся, предсказуемым и готовым к сотрудничеству с Россией.

По его словам, в Кремле фиксируют решения, которые сейчас принимаются в Шотландии, заявления из парламента Британии, которые весьма противоречивы.

«Поэтому мы и говорим, что ситуация пока непонятная и непредсказуемая», - сказал он.

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Песков напомнил, что президент РФ отмечал, что влияние Brexit в экономическом плане ощущается по реакции валютного рынка, падении ключевых индексов.

«Ми за этим пристально наблюдаем, потому что это уже конкретные прикладные вопросы, связанные с экономическими последствиями. Вопросов пока больше чем ответов, причем не только у нас, но и у самих британцев, и в Брюсселе тоже», - сказал Песков.

Он добавил, что в Москве фиксируют противоречивые заявления относительно начала переговоров по Brexit.

«Естественно, будет Великобритания в составе ЕС или не будет – это не исключает двухстороннее измерение наших отношений. Мы традиционно выступаем за налаживание и реанимацию наших отношений, за возрождения отношений в тех областях, в которых британцы абсолютно свернули», - сказал он.

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Песков добавил, что ЕС был и остается главным экономическим партнером России, поэтому Москва будет концентрироваться на выстраивании добрых взаимовыгодных отношений и с ЕС, несмотря на разногласия, и со странами членами Евросоюза в отдельности.

По его словам, какие договоры будут заключаться с РФ, не смогут сейчас ответить ни в Лондоне, ни в Брюсселе.