Brexit: вице-президент Европарламента предложил лидерам ЕС уйти в отставку

Об этом заявил вице-президент Европарламента Рышард Чарнецкий, сообщает Радио Польша.

Политик отметил, что представители евросоюзных структур несут ответственность за Brexit, а потому они должны рассмотреть возможность отказа от своих нынешних должностей.

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Рышард Чарнецкий заявил, что, поскольку премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон имел смелость заявить о своей отставке, никаких препятствий нет, чтобы также поступили глава Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европарламента Мартин Шульц.

Заместитель президента Европарламента Рышард Чарнецкий добавил, что следствием Brexit будет ощутимая потеря значения Евросоюза на международной арене, особенно в отношениях с Россией, что, по мнению политика, имеет для Польши ключевое значение.