Польша усиливает борьбу з гастарбайтерами

Польские власти усиливает борьбу с нелегальным трудоустройством украинцев и при этом намерена упростить процедуру легального трудоустройства в отдельных отраслях.

Об этом пишет польская газета "Super Express".

По данным издания, вследствие этого в Польше уже чувствуется нехватка строителей и нянь из Украины. «Попрощайся с украинской няней, забудь о дешевых строителях и даже о дешевых овощах. Польша начала акцию борьбы с украинским черным рынком труда», - пишет газета.

При этом "Super Express" напоминает, что польское министерство сельского хозяйства и Министерство иностранных дел заверяли, что Польша упростит для украинцев механизм легального сезонного трудоустройства в АПК, и так действительно будет: «Министерство труда РП должно отменить разрешения на труд для сезонных работников в сельском хозяйстве и установленную оплату в 900 злотых за легальное трудоустройство. Но одновременно борется с черным рынком. И уже начинает чувствоваться нехватка украинских нянь и строителей».

В частности, МИД Польши ввело визы, которые трудно подделать, и усилило проверку тех граждан Украины, которые обращаются за многократными визами. При этом, украинцев, которые самовольно нарушили сроки пребывания в Польше, вносят в специальный список, и фигурантам этого списка отказывают в получении виз, пишет издание.

Как сообщал УНИАН, 1 августа на встрече с послом Украины в Республике Польша Александром МОЦИКОМ министр труда и социальной политики этой страны Анна КАЛЯТА сообщила о подготовке внутреннего распоряжения Министерства труда и социальной политики РП о сезонном трудоустройстве в области сельского хозяйства, которое позволит украинским гражданам работать в этой стране сроком до трех месяцев без заключения трудового соглашения.