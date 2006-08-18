США отвергли ультиматум России

США жестко отреагировали на российскую угрозу ввести запрет на ввоз американского мяса, если Соединенные Штаты до октября не дадут согласия на вступление России во Всемирную торговую организацию, сообщает Reuters.

«Поставки говядины, свинины и куриного мяса из США являются частью договоренностей, достигнутых после одностороннего запрета Россией импорта этих продуктов в 2003 году», - заявил представитель министерства торговли США Шон СПАЙСЕР. «Это не вопрос преференций для Соединенных Штатов. Если Россия откажется соблюдать достигнутые соглашения, это создаст серьезные проблемы, которые осложнят наши попытки заключить двусторонний договор о вступлении в ВТО», - сказал Ш.СПАЙСЕР.

Напомним, предупреждение последовало за письмом, которое направил представителю министерства торговли США Сьюзен ШВАБ глава российского Минэкономразвития Герман ГРЕФ. Министр сообщил, что если соглашение о ВТО не будет подписано, Россия снимет преференции в импорте сельхозпродукции из США.

Россия уже 13 лет ведет переговоры о вступлении в ВТО, и надеялась решить этот вопрос до начала саммита «Большой восьмерки» которые проходил в июле в Санкт-Петербурге. Переговоры забуксовали из-за вопросов, связанных с торговлей сельскохозяйственной продукцией, и озабоченности США защитой интеллектуальной собственности от пиратов в России.