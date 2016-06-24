Глава Европейского совета о Brexit: "Все, что нас не убивает, делает нас сильнее"
12:42, 24 июня 2016Мир
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Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о готовности приложить все усилия для сохранения в Евросоюзе всех государств, остающихся в нем на данный момент.
Туск пообещал сохранить единство ЕС / instapainting.com
По словам Туска, Евросоюз решительно настроен сохранить свое единство и надеется не допустить выхода из своей структуры ни одной из оставшихся 27 стран, после того как решение покинуть блок приняли жители Великобритании, сообщает Русская служба ВВС.
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Комментируя в Брюсселе итоги британского референдума, Туск заявил, что абсолютно уверен в будущем Европейского союза. "Все, что нас не убивает, делает нас сильнее", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.
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