Глава Европейского совета о Brexit: "Все, что нас не убивает, делает нас сильнее"

По словам Туска, Евросоюз решительно настроен сохранить свое единство и надеется не допустить выхода из своей структуры ни одной из оставшихся 27 стран, после того как решение покинуть блок приняли жители Великобритании, сообщает Русская служба ВВС.

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Комментируя в Брюсселе итоги британского референдума, Туск заявил, что абсолютно уверен в будущем Европейского союза. "Все, что нас не убивает, делает нас сильнее", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.