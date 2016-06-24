"Евросоюз умирает": В Британии ожидают референдум по членству в ЕС еще в четырех странах

"Мы можем ожидать, что в Дании люди хотели бы выйти из ЕС и также может быть ситуация в Швеции, в Австрии и возможно даже в Италии. ЕС умирает, но мы первые оставили эти стены. Необходимо, чтобы страны были суверенными, чтобы торговали между собой, но нам не нужны совместные президенты", - цитирует Фараджа 112.ua.

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Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета большинства голосов сторонники Brexit набрали 51,8% голосов.

Несмотря на то, что окончательный подсчет еще не завершен, по имеющимся данным за выход Британии из ЕС уже высказались более 16,7 млн человек. Этого достаточно для подведения итогов референдума