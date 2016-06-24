Британцы поддерживают сохранение своей страны в составе ЕС - опрос

Об этом сообщает Reuters.

Это последнее исследование общественного мнения перед обнародованием уже окончательных результатов голосования. Опросы опубликованы одновременно с закрытием избирательных участков в 22 часа по местному времени (полночь по Киеву).

По данным YouGov, за сохранение Великобритании в составе ЕС выступили 52% британцев, против — лишь 48%.

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«Сегодня мы подошли к тем же людям, с которыми общались накануне, чтобы спросить их, как они проголосовали», — заявил глава отдела политических исследований YouGov Джо Туаймен. Результаты, по его словам, показали небольшое смещение в сторону еврооптимизма.

Стоит отметить, что этот опрос стал своеобразной альтернативой экзит-полам, которые в Великобритании решили не проводить из-за небольшого разрыва между сторонниками и противниками выхода страны из ЕС.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании завершилось голосование на референдуме о том, оставаться ли стране в составе Европейского союза.