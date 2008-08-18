Российские танки начали уходить из Цхинвали

Российские военные машины начали движение из Цхинвали в сторону Владикавказа, сообщает РИА «Новости» .

Пока это небольшие группы - по пять-десять машин, но это подтверждает, что российские вооруженные силы приступили к выполнению решения президента России по выводу подразделений 58-й армии из Южной Осетии в места дислокации, где они находились до начала военной операции по защите мирных жителей Южной Осетии от агрессии Грузии, отмечает Газета.ру.