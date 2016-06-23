ЕС выделит для Турции, Иордании и Ливана 200 миллионов евро на поддержку беженцев

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Региональный трастовый фонд ЕС в ответ на сирийский кризис запустил новые проекты на сумму свыше 200 млн евро на поддержку 1 млн беженцев, которые бегут от войны из Сирии в Турцию, Иорданию и Ливан", – говорится в сообщении.

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Как заявил комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан, средства предназначены для обеспечения беженцев, которые собрались в лагерях в Турции, Иордании и Ливане. Львиную часть денег получит Турция – 165 млн евро.

Этот финансовый пакет является еще одним шагом в направлении выполнения обязательства ЕС относительно предоставления в 2016 году более 3 млрд евро помощи сирийскому народу и соседним странам, пострадавшим от миграционного кризиса.