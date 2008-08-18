В Южной Осетии введено чрезвычайное положение
09:21, 18 августа 2008Мир
1801 0
Кокойты отправил в отставку правительство
В Южной Осетии отправлено в отставку правительство и введено чрезвычайное положение.
Об этом сообщил президент непризнанной республики Эдуард КОКОЙТЫ в эфире телеканала "Вести 24".
В воскресенье на заседании правительства Э.КОКОЙТЫ подверг критике членов правительства за затягивание распределения гуманитарной помощи и неэффективное выполнение поручений, отмечает радио «Свобода».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter