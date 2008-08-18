В Южной Осетии введено чрезвычайное положение

В Южной Осетии отправлено в отставку правительство и введено чрезвычайное положение.

Об этом сообщил президент непризнанной республики Эдуард КОКОЙТЫ в эфире телеканала "Вести 24".

В воскресенье на заседании правительства Э.КОКОЙТЫ подверг критике членов правительства за затягивание распределения гуманитарной помощи и неэффективное выполнение поручений, отмечает радио «Свобода».