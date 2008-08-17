Медведев обещает начать вывод войск из Грузии в понедельник

Вывод российских войск на позиции в Южной Осетии и в зоне безопасности на границе непризнанной республики с Грузией начнется 18 августа. Об этом президент России Дмитрий Медведев заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози, сообщает РИА Новости.

По словам Медведева, российские подразделения займут позиции, определенные решением Смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта в 1999 году.

Саркози, в свою очередь, пообещал Медведеву "серьезные последствия" в случае, если Россия не выполнит условия плана мирного урегулирования, заключенного при посредничестве французского президента, сообщает AFP.

План урегулирования конфликта предусматривает отказ от применения силы, возвращение грузинских войск в места их постоянной дислокации и вывод российских войск на линию, предшествовавшую началу боевых действий, а также предоставление Абхазии и Южной Осетии международных гарантий безопасности.

Ранее в воскресенье появились сообщения, что российское командование приступило к выводу войск из Южной Осетии. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на заместителя командующего ВДВ, генерал-майора Вячеслава Борисова, что российские военные колонны продвигаются от Цхинвали к границе РФ. Министерство обороны РФ опровергло эту информацию.

Лента.ру