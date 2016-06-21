Глава антитеррористических сил Ирака: в Эль-Фаллудже были уничтожены 2,5 тысячи боевиков ИГ

Как сообщает AP, генерал-лейтенант также заявил, что количество боевиков в городе в начале операции колебалось от 3,5 до 4 тысяч. По его словам, 15% из них были иностранными боевиками.

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Как известно, во вторник иракские войска выбили силы "Исламского государства" из двух северных районов Эль-Фаллуджи. В целом крупномасштабная операция в городе началась в конце мая.

Контроль над городом иракским военным удалось установить после почти четырех недель борьбы за город.

В пятницу премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил о победе после того, как спецназовцы вошли в центр города, захватив правительственные здания и центральную больницу.