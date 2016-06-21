Всеправославный Собор сегодня обнародует ответ по признанию автокефалии украинской церкви - СМИ
Свою реакцию на обращение украинских депутатов сегодня, 21 июня, обещают обнародовать на Всеправославном Соборе.
Об этом ТСН удалось узнать из собственных источников. Ответ, как сообщает издание, объявят сегодня после обеда.
Нынешняя встреча православных предстоятелей – первая за более чем 1200 лет. Накануне участники собрания – представители 10 из 14 православных церквей перешли к работе в закрытых секциях.
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Отказались принимать участие в Соборе, в частности, российские церковники. Впрочем, в Константинопольском патриархате уже отметили – готовилось собрание всеми, и все принимали участие в подготовке документов. Поэтому решения Собора будут обязательными к исполнению и для отсутствующих.
Как сообщал УНИАН, 16 июня Верховная Рада приняла постановление об обращении к его Всесвятейшеству архиепископу Константинополя и Нового Рима, Вселенскому Патриарху Варфоломею по отмене акта 1686 года о передаче Киевской митрополии к Московскому патриархату и предоставлению автокефалии православной церкви в Украине.