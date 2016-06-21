Всеправославный Собор сегодня обнародует ответ по признанию автокефалии украинской церкви - СМИ

Об этом ТСН удалось узнать из собственных источников. Ответ, как сообщает издание, объявят сегодня после обеда.

Нынешняя встреча православных предстоятелей – первая за более чем 1200 лет. Накануне участники собрания – представители 10 из 14 православных церквей перешли к работе в закрытых секциях.

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Отказались принимать участие в Соборе, в частности, российские церковники. Впрочем, в Константинопольском патриархате уже отметили – готовилось собрание всеми, и все принимали участие в подготовке документов. Поэтому решения Собора будут обязательными к исполнению и для отсутствующих.

Как сообщал УНИАН, 16 июня Верховная Рада приняла постановление об обращении к его Всесвятейшеству архиепископу Константинополя и Нового Рима, Вселенскому Патриарху Варфоломею по отмене акта 1686 года о передаче Киевской митрополии к Московскому патриархату и предоставлению автокефалии православной церкви в Украине.