Хиллари Клинтон снова стала бабушкой
Первый ребенок Челси Клинтон, Шарлотта, родилась в сентябре прошлого года.
Челси Клинтон, которая является дочерью кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и бывшего президента США Билла Клинтона, родила второго ребенка от своего мужа Марка Мезвински.
Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Twitter Челси Клинтон.
"Марк и я переполнены благодарностью и любовью, потому что мы празднуем рождение нашего сына, Айдана Клинтона Мезвински", - написала Челси Клинтон.
Отмечается, что Челси Клинтон является единственной дочерью Хиллари Клинтон.
Ранее сообщалось, что дочь Билла и Хиллари Клинтон ожидает второго ребенка.
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"Следующим летом Шарлотта станет старшей сестрой. Чувствую себя благословленной и благодарной в этот сезон праздников", - написала Челси в Twitter
Хиллари Клинтон ретвитнула сообщение и отметила, что они с мужем с нетерпением ожидают второго внука или внучку.
Предыдущий ребенок Челси Клинтон родился в сентябре прошлого года, тогда Билл и Хиллари Клинтон впервые стали дедушкой и бабушкой.
Marc and I are overwhelmed with gratitude and love as we celebrate the birth of our son, Aidan Clinton Mezvinsky.— Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) June 18, 2016