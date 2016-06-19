Хиллари Клинтон снова стала бабушкой

Челси Клинтон, которая является дочерью кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и бывшего президента США Билла Клинтона, родила второго ребенка от своего мужа Марка Мезвински.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Twitter Челси Клинтон.

"Марк и я переполнены благодарностью и любовью, потому что мы празднуем рождение нашего сына, Айдана Клинтона Мезвински", - написала Челси Клинтон.

Отмечается, что Челси Клинтон является единственной дочерью Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что дочь Билла и Хиллари Клинтон ожидает второго ребенка.

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"Следующим летом Шарлотта станет старшей сестрой. Чувствую себя благословленной и благодарной в этот сезон праздников", - написала Челси в Twitter

Хиллари Клинтон ретвитнула сообщение и отметила, что они с мужем с нетерпением ожидают второго внука или внучку.

Предыдущий ребенок Челси Клинтон родился в сентябре прошлого года, тогда Билл и Хиллари Клинтон впервые стали дедушкой и бабушкой.