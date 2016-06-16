Цирковые артисты со всего мира выступили перед Папой Римским в Ватикане (фоторепортаж)
17:24, 16 июня 2016Мир
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Папа Римский Франциск 16 июня принял в зале аудиенций Павла VI в Ватикане цирковых артистов со всего мира.
REUTERS
Как сообщает Reuters, также артисты показали свои лучшие цирковые номера перед понтификом.
Отметим, что среди прочих на аудиенцию к Папе Франциску приехали и артисты украинского цирка "Кобзов".
Как сообщал УНИАН, ранее Папа Римский Франциск благословил украинских военных.
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