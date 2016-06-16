Цирковые артисты со всего мира выступили перед Папой Римским в Ватикане (фоторепортаж)

Как сообщает Reuters, также артисты показали свои лучшие цирковые номера перед понтификом.

Отметим, что среди прочих на аудиенцию к Папе Франциску приехали и артисты украинского цирка "Кобзов".

Как сообщал УНИАН, ранее Папа Римский Франциск благословил украинских военных.