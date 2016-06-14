Суд ЕС разрешил не платить пособия на детей граждан других стран ЕС

Такое решение вынес суд Европейского Союза в Люксембурге, сообщает dw.com со ссылкой на его пресс-службу.

Таким образом, суд ЕС отклонил иск, который Еврокомиссия ранее подала к Великобритании, обвинив ее в нарушении законодательства ЕС по координации систем социального обеспечения.

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Причиной для подачи иска стали жалобы проживающих в этой стране граждан других государств ЕС, которым британские власти отказывали в выплате определенных видов социальных пособий из-за отсутствия разрешений на проживание в стране.

Брюссель обвинил Лондон, в частности, в нарушении собственных законов, а также в дискриминации граждан других стран Евросоюза. Суд ЕС в свою очередь признал, что хотя отказ в выплате детских пособий и является "непрямой дискриминацией", он оправдан необходимостью государства "защищать свой бюджет".