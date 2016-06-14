Суд ЕС разрешил не платить пособия на детей граждан других стран ЕС
Страны Евросоюза не обязаны платить пособия на детей граждан других государств ЕС, которые не имеют действующего разрешения на проживание.
Такое решение вынес суд Европейского Союза в Люксембурге, сообщает dw.com со ссылкой на его пресс-службу.
Таким образом, суд ЕС отклонил иск, который Еврокомиссия ранее подала к Великобритании, обвинив ее в нарушении законодательства ЕС по координации систем социального обеспечения.
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Причиной для подачи иска стали жалобы проживающих в этой стране граждан других государств ЕС, которым британские власти отказывали в выплате определенных видов социальных пособий из-за отсутствия разрешений на проживание в стране.
Брюссель обвинил Лондон, в частности, в нарушении собственных законов, а также в дискриминации граждан других стран Евросоюза. Суд ЕС в свою очередь признал, что хотя отказ в выплате детских пособий и является "непрямой дискриминацией", он оправдан необходимостью государства "защищать свой бюджет".