Буш поручил Гейтсу «энергичную и безостановочную» кампанию
08:07, 14 августа 2008Мир
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Два самолета США прибыли в Тбилиси
Первая партия американской гуманитарной помощи прибыла в Тбилиси на борту двух военно-транспортных самолетов США.
Как сообщает Би-Би-Си, Президент Джордж БУШ заявил в среду, что США используют военные самолеты и корабли для доставки гуманитарной помощи Грузии, пострадавшей от вооруженного конфликта с Россией.
Министр обороны США Роберт ГЕЙТС по его поручению будет руководить "энергичной и безостановочной" кампанией по доставке помощи, сказал Дж.БУШ.
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