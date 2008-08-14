Буш поручил Гейтсу «энергичную и безостановочную» кампанию

Первая партия американской гуманитарной помощи прибыла в Тбилиси на борту двух военно-транспортных самолетов США.

Как сообщает Би-Би-Си, Президент Джордж БУШ заявил в среду, что США используют военные самолеты и корабли для доставки гуманитарной помощи Грузии, пострадавшей от вооруженного конфликта с Россией.

Министр обороны США Роберт ГЕЙТС по его поручению будет руководить "энергичной и безостановочной" кампанией по доставке помощи, сказал Дж.БУШ.