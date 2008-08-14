Буш поручил Гейтсу «энергичную и безостановочную» кампанию

08:07, 14 августа 2008
Мир
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Два самолета США прибыли в Тбилиси

Первая партия американской гуманитарной помощи прибыла в Тбилиси на борту двух военно-транспортных самолетов США.

Как сообщает Би-Би-Си, Президент Джордж БУШ заявил в среду, что США используют военные самолеты и корабли для доставки гуманитарной помощи Грузии, пострадавшей от вооруженного конфликта с Россией.

Министр обороны США Роберт ГЕЙТС по его поручению будет руководить "энергичной и безостановочной" кампанией по доставке помощи, сказал Дж.БУШ.

 

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