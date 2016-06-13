В Калифорнии задержан вооруженный мужчина, который хотел совершить атаку на гей-параде

Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах, передает РБК.

Утром в воскресенье в полицию сообщили о подозрительном мужчине, на место, где его заметили, выехали патрульные офицеры. Мужчина сообщил, что ожидает друга. При осмотре его машины в автомобиле нашли оружие, патроны, а также таннерит — вещество, которое используется для изготовления взрывчатки.

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Мужчина был арестован. Он заявил стражам порядка, что направлялся на гей-парад в Западном Голливуде.

Пресс-секретарь полиции Санта-Моники Саул Родригез подтвердил, что в машине задержанного мужчины из штата Индиана было найдено оружие.

Позже стало известно, что задержанный мужчина, признался, что собирался совершить атаку на гей-параде в Западном Голливуде, передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Подозреваемым оказался 20-летний Джеймс Уэсли Хауэлл (James Wesley Howell), житель штата Индиана. Также в полиции уточнили, что при осмотре его автомобиля обнаружили три штурмовые винтовки, патроны к ним и 20-литровую емкость с веществом, используемым для изготовления бомбы. Ранее сообщалось, что речь идет о таннерите.

Как сообщал УНИАН, в американском городе Орландо (штат Флорида) мужчина устроил стрельбу и захватил заложников в ночном гей-клубе.

По последним данным, жертвами стали 50 человек, еще 53 получили ранения.