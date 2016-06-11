США продлили санкции против ряда белорусских чиновников

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

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Санкции США в отношении ряда представителей правительства Беларуси и лиц, причастных к "подрыву белорусских демократических процессов или институтов", продлены на год.

Отмечается, что лица, против которых введены ограничительные меры, нарушают права человека, "связанные с политическими репрессиями". Также они связаны с коррупционными процессами, что угрожает национальной безопасности и внешней политике США.