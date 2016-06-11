США продлили санкции против ряда белорусских чиновников
03:22, 11 июня 2016Мир
883 0
Президент США Барак Обама подписал распоряжение о продлении санкций против некоторых белорусских чиновников.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Читайте такжеЛукашенко начал первый после снятия санкций визит в Евросоюз
Санкции США в отношении ряда представителей правительства Беларуси и лиц, причастных к "подрыву белорусских демократических процессов или институтов", продлены на год.
Отмечается, что лица, против которых введены ограничительные меры, нарушают права человека, "связанные с политическими репрессиями". Также они связаны с коррупционными процессами, что угрожает национальной безопасности и внешней политике США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter