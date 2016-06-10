Fiat отозвал инструкцию к автомобилям из-за обвинений в сексизме

Буклет о том, как "получить удовольствие от автомобиля", выдавался вместе с обычной инструкцией каждому покупателю, передает Русская служба Би-Би-Си.

В секции "Второй пилот" была, среди прочего такая рекомендация: "Если женщина одета в слишком короткую юбку, мы советуем отправить ее на заднее сиденье, чтобы сохранить концентрацию".

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Кроме того, "если юбка не так уж коротка, но вы склонны к приставаниям, женщине тоже нужно сидеть сзади", советовала инструкция.

Руководство было подвергнуто резкой критике группами, защищающими права женщин. На странице одной из таких групп в "Фейсбуке" выдержки из шутливого пособия сопровождались комментарием: "Собрание стереотипных и женоненавистнических идей".

Представитель Fiat в Аргентине уже принес извинения, отметив, что авторы пособия не хотели оскорбить женщин.

В конце мая волну протеста в соцсетях вызвало появление в китайских провинциях Чжэцзян и Цзянси очень широких парковочных мест, которые, по замыслу властей, должны облегчить парковку женщинам.