Янукович в Сочи сходил на ярмарку

Главы государств ЕврАзЭС, президент Армении Роберт КОЧАРЯН и премьер-министры России и Украины - Михаил ФРАДКОВ и Виктор ЯНУКОВИЧ посетили таджикскую сельскохозяйственную ярмарку, размещенную на площади перед морским вокзалом города Сочи.

Как передает РИА «Новости», на ярмарке Таджикистан представил то, чем республика может гордиться - дыни, арбузы, виноград, гранаты, груши, яблоки, персики, огромных размеров лук.

В отдельной части ярмарки таджикские повара готовили блюда национальной кухни - самсу, плов, шашлык, таджикский хлеб. На специально установленной сцене выступали таджикские артисты.

Главы государств прошлись по рядам ярмарки, попробовали фрукты, пообщались с посетителями.

Президент России выступил с кратким приветственным словом к гостям ярмарки и поблагодарил президента Таджикистана за организацию этого праздника. «Эта ярмарка - хорошая возможность для тех, кто отдыхает в Сочи, еще больше укрепить свое здоровье, попробовав богатые витаминами таджикские фрукты», - сказал В.ПУТИН.

Президент Таджикистана поблагодарил всех пришедших на ярмарку за внимание к таджикским сельхозпроизводителям.

После выступления Эмомали РАХМОНОВА слово снова взял В.ПУТИН. Он посоветовал посетителям ярмарки поступать так, как это делал президент Казахстана, обходя ряды. "Если по одной ягоде пробовать, то и покупать уже и ничего не надо", - пошутил В.ПУТИН.

"Это восточная хитрость", - ответил ему казахский лидер Нурсултан НАЗАРБАЕВ.