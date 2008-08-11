Грузия подает иск к России в Гаагский суд

Грузия подает иск к Российской Федерации в Международный уголовный суд в Гааге по обвинению в геноциде грузин.

Как передает Лента.Ru, об этом заявила заместитель министра внутренних дел Грузии Эка ЗГУЛАДЗЕ.

"В материале приводятся факты о геноциде грузин во время абхазской войны с 1992 года до сегодняшних событий, включая действия России на территории Грузии", - заявила Э.ЗГУЛАДЗЕ.

Агентство напоминает, что ранее с аналогичной инициативой выступали российские власти. Они намеревались подать иски против Грузии в Гаагский суд и Европейский суд по правам человека в Страсбурге по факту нападения на Южную Осетию. Следственный комитет при прокуратуре РФ в настоящее время собирает доказательства геноцида в Южной Осетии.