Демонстрация Россией военной силы не помогает ее экономике - Керри
00:01, 06 июня 2016Мир
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Государственный секретарь США Джон Керри считает, что демонстрация военной силы Россией не отражается позитивно ее экономике.
REUTERS
Об этом он сказал в воскресенье в ходе своего визита в Монголию, передает LB.ua.
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"Взять, например, Россию. Там нет больших инвестиций в энергосектор, в новые технологии. Их экономика сильно замедлилась из-за авантюры в Украине и санкций. Они могут играть мускулами, демонстрировать способность бомбить людей, поднимать самолеты в воздух и стрелять ракетами из Каспийского моря. Но это не обеспечит работой много людей", - заявил он.
Керри считает, что такая политика не усилит Россию в долгосрочной перспективе и не обеспечит ей конкурентоспособность в современном мире.
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