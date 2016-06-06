Демонстрация Россией военной силы не помогает ее экономике - Керри

Об этом он сказал в воскресенье в ходе своего визита в Монголию, передает LB.ua.

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"Взять, например, Россию. Там нет больших инвестиций в энергосектор, в новые технологии. Их экономика сильно замедлилась из-за авантюры в Украине и санкций. Они могут играть мускулами, демонстрировать способность бомбить людей, поднимать самолеты в воздух и стрелять ракетами из Каспийского моря. Но это не обеспечит работой много людей", - заявил он.

Керри считает, что такая политика не усилит Россию в долгосрочной перспективе и не обеспечит ей конкурентоспособность в современном мире.