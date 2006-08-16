Российские пограничники застрелили японского рыбака

Патрульное судно российских погранвойск сегодня в районе островов Южнокурильской гряды обстреляло японское краболовную шхуну "Кесин-мару 31", в результате чего один из членов команды был убит. МИД Японии выразил протест в связи с «необоснованно жестоким поведением» российских пограничников".

Как передает РИА «Новости», представитель 1-го Управления безопасности на море со штаб-квартирой в городе Отару северного японского острова Хоккайдо сообщил, что в среду около 7.25 по местному времени (2.25 мск) патрульное судно российских погранвойск обстреляло японское краболовную шхуну, в результате чего один из членов команды был убит. Шхуну отконвоировали к острову Кунашир.

Как сообщили в Сахалинском управлении береговой охраны ФСБ России, во время погони визуальными и звуковыми сигналами капитану шхуны неоднократно предлагалось лечь в дрейф. Однако капитан игнорировал команды. В 7.25 был дан приказ на открытие предупредительного огня. После погони и предупредительной стрельбы в водах Южных Курил экипаж российского патрульного корабля остановил японскую промысловую шхуну.

"После задержания судна досмотровая пограничная группа обнаружила на шхуне четырех рыбаков и тело одного человека. Обстоятельства его смерти устанавливаются", - сообщили в группе общественных связей.

Как сообщил представитель 1-го Управления безопасности на море, отконвоированная на остров Кунашир японская шхуна в 1988 и 1994 годах уже задерживалась российскими пограничниками.

МИД Японии потребовал немедленного возвращения задержанной шхуны и выдачи тела погибшего рыбака - 35-летнего Мицудзиро МОРИТА. По информации источника в МИД, это требование вместе с протестом в связи с "необоснованно жестоким поведением российских пограничников" было озвучено в ходе встречи главы европейского отдела японского внешнеполитического ведомства Тикахито ХАРАДА с советником-посланником посольства РФ Михаилом ГАЛУЗИНЫМ, вызванным в МИД Японии в Токио для дачи объяснений.

Позже сообщили, что глава МИД Японии Таро АСО намерен лично выразить протест российской стороне в связи с этим инцидентом. Об этом он заявил журналистам в Токио, сообщив, что собирается провести телефонный разговор со своим российским коллегой.