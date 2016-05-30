В Иране иностранные соцсети обязали перенести данные об иранских пользователях

Это решение иранского Высшего совета по делам киберпространства вызвало беспокойство у иранцев, которые пользуются такими социальными сетями или программами, сообщает Радио Свобода.

В Иране действуют одни из самых строгих в мире принципов контроля за доступом к информации в интернете. В то время как много иранцев научились обходить эти ограничения, иранские власти, со своей стороны, усиливают подавление блогеров, которые допускают нарушений суровых иранских норм.

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В середине мая полиция в Иране сообщила об аресте восьми человек в результате операции, направленной на пользователей соцсетей, в частности, інстаграма. Задержанные были женщины, которые позировали без обязательных в Иране платков на головах, и фотографы, которые делали эти снимки.