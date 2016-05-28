Пентагон: Россия не имеет оснований реагировать на установку систем ПРО в Польше и Румынии

Об этом заявил в интервью «Голосу Америки» заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер.

«Я не думаю, что действия НАТО должны вызвать какой-то обязательный ответ со стороны России. На самом деле, планы НАТО, особенно в вопросе развертывания систем ПРО в Румынии и Польше, давно не является секретом. Мы обсуждали их с нашими российскими партнерами на протяжении последних 3-4 лет. Мы были довольно откровенны и пытались их привлечь к диалогу», - поведал Карпентер.

При этом, Карпентер откровенно называет причиной увеличения военного присутствия войск НАТО в Европе российскую агрессию в Украине.

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«Что касается войск стран альянса, которые присутствуют здесь на основе ротации, и присутствие военной техники – это была реакция на действия России в Украине и других регионах, где Россия нарушила все основополагающие принципы мироустройства. Россия растоптала практически все базовые международные принципы, которые очень тщательно создавались после Второй мировой войны, включительно с суверенитетом и территориальной целостностью государств», - заявил представитель Пентагона.

«Альянс отвечает на эти действия, архитектура противоракетной обороны разработана для защиты от угроз с юга. Мы всегда были последовательны в вопросах информирования России по этому вопросу и не считаем, что это каким-то образом влияет на стратегическую стабильность», - добавил он.

Карпентер говорит, что Россия на самом деле хорошо понимает мотивы установки ПРО.

«Они (россияне – ред.) понимают, что системы, которые мы разворачиваем, и наше стремление достичь высокой готовности вооруженных сил – это отражение нашей решимости сообща защищать наших союзников, как в странах Балтии, так и на территории альянса в целом. Это основа всего, что мы планируем делать в этой части мира», - рассказывает Карпентер.

Представитель Пентагона также подчеркнул, что США очень серьезно относятся к вопросу защиты своих союзников.

«Позвольте мне очень четко высказаться: мы воспринимаем положение статьи 5 Устава НАТО чрезвычайно серьезно. Это наша бесспорная позиция, это наша клятва. Об этом говорил и президент Обама, и вице-президент Байден, и госсекретарь Керри и министр обороны Картер. Мы об этом заявляем совершенно серьезно», - отметил заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер.