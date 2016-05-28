У Эрдогана назвали позором слова Кэмерона о вступлении Турции в ЕС в 3000 году

Об этом он заявил, выступая в парламенте, передает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Если кто-нибудь утверждает, что процесс вступления Турции в ЕС займет 3 тысячи лет, то это позор совсем не турецкой стороны, а тех, кто озвучивает подобные мысли", - отметил Куртулмуш.

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"Им необходимо адресовать вопрос: "Интересно, а где именно будет сегодняшний Евросоюз через 30 лет?" - подчеркнул он.

"Мы выполняем взятые на себя обязательства по либерализации визового режима. Однако, извините, но хотелось бы подчеркнуть, что Турция совсем не зависит от ЕС", - сказал Куртулмуш.

Ранее Кэмерон заявил, что Турция сможет присоединиться к ЕС не раньше 3000-го года.

В марте руководство Евросоюза и Турции согласовало принципы решения миграционного кризиса. В рамках сделки с 20 марта все нелегальные мигранты, которые прибывают в Грецию, должны высылаться обратно в Турцию.

Анкара согласилась принимать мигрантов в обмен на получение финансовой помощи от ЕС и на введение безвизового режима для турецких граждан.