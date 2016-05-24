Эрдоган пригрозил заблокировать договор с ЕС по мигрантам

Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Если этого не произойдет, то парламент Турецкой Республики не примет никакого решения и никакого закона в рамках соглашения о реадмиссии", - заявил он на закрытии Всемирного гуманитарного саммита в Стамбуле.

Эрдоган также отметил, что средства, которые власти ЕС обещали направить Анкаре для обустройства лагерей беженцев, еще не получены.

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В марте руководство Евросоюза и Турции согласовало принципы решения миграционного кризиса. В рамках сделки с 20 марта все нелегальные мигранты, которые прибывают в Грецию, должны высылаться обратно в Турцию.

Анкара согласилась принимать мигрантов в обмен на получение финансовой помощи от ЕС и на введение безвизового режима для турецких граждан.

В мае председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что договор о безвизовом режиме может сорваться, если Анкара не выполнит все взятые на себя обязательства.

Как отмечалось, Турция должна выполнить 72 требования, выдвинутые ЕС, чтобы решение о введении безвизового режима было положительным.

Европейская комиссия ранее заявила, что большинство требований выполнено, однако Европейский парламент отказывается голосовать по этому вопросу до того момента, пока Анкара не выполнит все требования

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В частности, ЕС требует от Анкары привести свое антитеррористическое законодательство в соответствие с европейскими нормами и сузить определение такого понятия как "терроризм".

В начале мая Эрдоган заявил, что его страна не будет менять антитеррористические законы в обмен на безвизовый режим с ЕС.