В Ираке армия начала освобождение Эль-Фаллуджи от ИГИЛ (видео)

По данным Пентагона, в городе остаются до 50 тысяч мирных жителей, передает Lenta.ru.

Читайте такжеОсвобождение Эль-Фаллуджи от боевиков ИГИЛ: появились фото наступления армии Ирака

Для них с самолетов разбрасываются карты с указанием путей эвакуации.

Как известно, первые прямые столкновения произошли в районе Аль-Хаякиль на южных подступах к Фаллудже 23 мая. Иракские войска также подошли к северному пригороду Гарма, чтобы зачистить боевиков, прежде чем начать наступление.

Ночью иракская армия наносила авиаудары и минометные залпы по районам внутри города, где, как считают, расположены объекты ИГИЛ.