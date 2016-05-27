В Ираке армия начала освобождение Эль-Фаллуджи от ИГИЛ (видео)
21:48, 27 мая 2016Мир
1134
Иракская армия при поддержке суннитского ополчения начала освобождение города Эль-Фаллуджа, контролируемого боевиками террористической группировки "Исламское государство".
REUTERS
По данным Пентагона, в городе остаются до 50 тысяч мирных жителей, передает Lenta.ru.
Читайте такжеОсвобождение Эль-Фаллуджи от боевиков ИГИЛ: появились фото наступления армии Ирака
Для них с самолетов разбрасываются карты с указанием путей эвакуации.
Как известно, первые прямые столкновения произошли в районе Аль-Хаякиль на южных подступах к Фаллудже 23 мая. Иракские войска также подошли к северному пригороду Гарма, чтобы зачистить боевиков, прежде чем начать наступление.
Ночью иракская армия наносила авиаудары и минометные залпы по районам внутри города, где, как считают, расположены объекты ИГИЛ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter