Евросоюз в ближайшие недели обсудит вопрос продления санкций против России - Могерини

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

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«В ближайшие недели мы проведем с государствами-членами ЕС политическую дискуссию о продлении существующих санкций. На данный момент обсуждения (вопроса) повышения уровня санкций нет», - сказала она.

Также Могерини подчеркнула необходимость выполнения Минских договоренностей. «Все стороны должны это делать в полном объеме», - подчеркнула она.

Как известно, Евросоюз связывает секторальные санкции против РФ с полным выполнением Минских договоренностей.